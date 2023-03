(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la riunione di primo mattino del comitato per l'ordine e sicurezza della Prefettura, si è svolta una conferenza stampa per fare il punto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KlaMarx : @sportface2016 Strano vero Napulegni? Magari adesso iniziate a capire? Chissà.... - infoitsport : Venerato: 'Solidarietà a Chiariello! Il Napoli ha bisogno dei tifosi, serve una sintesi con De Laurentiis' - napolista : #Cairo sposa la tesi di #DeLaurentiis sui diritti tv: «No ai fondi in #SerieA» «Serve unità tra i club, supportare… - geniazze : RT @CalcioNapoli24: -

Dopo la riunione di primo mattino del comitato per l'ordine e sicurezza della Prefettura, si è svolta una conferenza stampa per fare il punto ...Lo dico da tanto tempo: prendete la legge inglese e applicatela in Italia " ha detto De, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli sottolineando cheun cambiamento di norme perché "...Lo dico da tanto tempo: prendete la legge inglese e applicatela in Italia ' ha detto De, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli sottolineando cheun cambiamento di norme perché '...

De Laurentiis: "Serve legge su violenza come quella inglese" Gazzetta

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ... dal punto di vista dell'organizzazione e del marketing. Se inviterò Ceferin Non serve. È l'organizzatore delle manifestazioni europee, quindi può ...De Laurentiis ha sottolineato che serve un cambiamento di norme perché «se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio - ha detto - non esiste la possibilità neanche di migliorarli. Lo ...