Anche Aurelio De Laurentiis esulta per il Napoli in Champions League: gli azzurri passano al turno successivo regolando anche al ritorno l'Eintracht Francoforte. 'Per la prima volta nei quarti di finale di Champions.'

De Laurentiis esulta: “Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!” Alfredo Pedullà

Il Napoli esulta, vola ai quarti e sui social il presidente Aurelio De Laurentiis fa i complimenti ai suoi calciatori: "Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli ...Aurelio De Laurentiis al termine della partita è apparso molto sorridente e felice. Il presidente della SSC Napoli ha scritto il seguente messaggio su Twitter: "Per la prima volta nei quarti di finale ...