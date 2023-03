De Kleijn vince la Milano - Torino alla media record di 48 | 194 km h | gli highlights

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo 104 edizioni l'inno olandese risuona per la prima volta. A riuscire nell'impresa è stato Arvid De, portacolori della ...

Dopo 104 edizioni l'inno olandese risuona per la prima volta alla Milano - Torino. A riuscire nell'impresa è stato Arvid De Kleijn, portacolori della Tudor Pro Cycling, che ha vinto la 104esima edizione della Milano - Torino. Sul traguardo finale di Orbassano, il corridore olandese ha preceduto in volata il colombiano Fernando Gaviria Rendon (Movistar).

Milano-Torino, vince la squadra di Cancellara: volata di De Kleijn su Gaviria, Moschetti quinto La Gazzetta dello Sport

De Kleijn vuole condividere la sua gioia: "Sarà molto felice anche Fabian Cancellara, è una vittoria importante arrivata con tanto lavoro di squadra" aggiunge il ventottenne. Nella volata finale però ... Si è chiusa in volata e con una sorpresa la Milano-Torino, la più antica del ciclismo italiano giunta alla 104ma edizione. Trionfo sul traguardo di Orbassano per Arvid De Kleijn.