Dax, antagonisti in corteo a Milano. Ed è allarme anarchici (Di giovedì 16 marzo 2023) In occasione dell'appuntamento di sabato che celebrerà il ventennale dall'uccisione dell'attivista Davide Cesare, c'è il timore che gli anarchici possano raggiungere il capoluogo lombardo da tutto il continente Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) In occasione dell'appuntamento di sabato che celebrerà il ventennale dall'uccisione dell'attivista Davide Cesare, c'è il timore che glipossano raggiungere il capoluogo lombardo da tutto il continente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Milano 'LE MANIFESTAZIONI Dax, da oggi i cortei degli antagonisti per il ventennale dell'omicidio: attesi anarchic… - serenel14278447 : 'LE MANIFESTAZIONI Dax, da oggi i cortei degli antagonisti per il ventennale dell'omicidio: attesi anarchici dall'I… - infoitinterno : Dax, cortei antagonisti per il ventennale dell'omicidio -