DavideFare | in anteprima il video di ‘E Domani’

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si intitola E Domani il nuovo singolo del cantautore veneto. Successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina, è nata una naturale riflessione sulla guerra, sui motivi dei conflitti e ciò che questi portano. Quando a decidere sono solo i potenti e non il popolo il dolore urla ancora più forte. Domani che sarà?. È una delle tante domande che sorgono. Un pensiero sull’attualità, ma anche sul passato, in cuicerca di mandare un messaggio di speranza, soprattutto a chi è più fragile e che si trova a pagarne involontariamente le dolorose conseguenze. Ilclip, prodotto da Time Bomb Music in collaborazione con Enzo Melluso, vuole porre l’attenzione sul testo ed il messaggio chevuole trasmettere attraverso uno strumento evocativo come il piano, accompagnato dalla violinista ...