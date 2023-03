(Di giovedì 16 marzo 2023) Matteoè ormai un punto fisso dell’2022/23. E, in vista della sfida con la(domenica alle 20.45), punta a unimportante con la maglia nerazzurra. STAKANOVISTA – Nel 2023 l’ha disputato 16 partite, considerando tutte le competizioni. E Matteoera titolare in 15 di queste. Un dato che evidenzia la sua rilevanza nella rosa nerazzurra. E che lo ha portato da titolare secondario a punto fisso della formazione. Con effetti importantisui risultati. Come contro l’Atalanta in Coppa Italia, dove firma il gol che vale l’accesso alle semifinali. E come contro il Porto non più tardi di martedì. Il numero 36 è una certezza dell’di Simone Inzaghi, tanto da guadagnarsi il rinnovo nelle scorse settimane. E, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Darmian, straordinari anche in Inter-Juventus? Un traguardo nel mirino - - DreamTeamCB : Esterni inguardabili Barella cazzeggia Dzeko impresentabile Darmian costretto agli straordinari perché il 37 ha il… - DucaAndrea85 : @Sho__96 Skriniar nei 3, Darmian farà gli straordinari e andrà a sinistra, Dumfries o D'Ambrosio a destra -

Tra Bastoni e, nel terzetto difensivo, si rivedrà dunque de Vrij . Duello a centrocampo tra ... Lautaro Martinez invece chiamato agli. Come vedere Spezia - Inter in diretta tv e in ...Se Falcone non ha dovuto fare glitra i pali, il merito è soprattuto di Umtiti e Tuia ... A breve il commento completo Il tabellino di Inter - Lecce 2 a 0 INTER (3 - 5 - 2): Onana;, ...... tutti in trasferta, per quanto in casa di avversaricome Real Madrid (a Valdebebas, ...e Dimarco sulle fasce, Acerbi al centro della difesa ("all'Inter sto bene, ma il futuro non ...

Darmian straordinario, Onana miracoloso: le pagelle di Porto-Inter Tuttosport

L'analisi tattica di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di Champions League finita 0-0, che ha consentito ad Inzaghi di qualificarsi ...Ai nerazzurri di Inzaghi, in virtù dell'1-0 del Meazza firmato Lukaku, basta lo 0-0 del Do Dragao per volare ai quarti di finale di Champions League ...