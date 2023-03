Dardust: 'Classica ed elettronica, due anime che convivono in me' (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fulcro della sua arte sta nel mezzo, 'tra stupore e meraviglia'. Dardust (al secolo, Dario Faini ) sfreccia sul doppio binario, classico ed elettronico, a una velocità folle da lasciare volutamente ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fulcro della sua arte sta nel mezzo, 'tra stupore e meraviglia'.(al secolo, Dario Faini ) sfreccia sul doppio binario, classico ed elettronico, a una velocità folle da lasciare volutamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #dardust: «Classica ed elettronica, due anime che convivono in me» - stefano_gatto97 : RT @tg2rai: Dario Faini in arte @Dardust, pioniere della musica classica alternativa in tour con #Duality, il nuovo lavoro discografico con… - tg2rai : Dario Faini in arte @Dardust, pioniere della musica classica alternativa in tour con #Duality, il nuovo lavoro disc… - BnB_Ferroviere : Dardust porterà dal vivo anche a Milano il nuovo lavoro discografico, “Duality”: l’artista pioniere della musica cl… - eventiatmilano : Dardust porterà dal vivo anche a Milano il nuovo lavoro discografico, “Duality”: l’artista pioniere della musica cl… -