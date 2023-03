Daniele Dal Moro si racconta a Oriana, svelati altri dettagli choc sul suo passato: “Mi menavano, ho preso tante botte” (Di giovedì 16 marzo 2023) Che Daniele Dal Moro non abbia vissuto un’infanzia serena e tranquilla lo aveva già raccontato mesi fa. Stanotte, il concorrente del GF Vip ha svelato altri retroscena sulla sua vita passata, che hanno commosso Oriana. I due si sono lasciati andare ad una lunga chiacchierata e in questa occasione l’ex tronista che ha alle spalle L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 marzo 2023) CheDalnon abbia vissuto un’infanzia serena e tranquilla lo aveva giàto mesi fa. Stanotte, il concorrente del GF Vip ha svelatoretroscena sulla sua vita passata, che hanno commosso. I due si sono lasciati andare ad una lunga chiacchierata e in questa occasione l’ex tronista che ha alle spalle L'articolo proviene da KontroKultura.

