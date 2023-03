Dani Alves è in carcere da 2 mesi con l’accusa di violenza sessuale | la moglie Joana Sanz annuncia il divorzio con una lettera toccante

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le cose pervanno di male in peggio. Sono passati 2dall‘arresto del calciatore brasiliano, avvenuto il 20 gennaio 2023 a seguito di un’accusa diai danni di una 23enne in una discoteca di Barcellona. Da allora la situazione diha continuato ad aggravarsi: oltre al suo Dna trovato dalla polizia catalana sui vestiti e sul corpo della vittima, si aggiungono molte testimonianze che confermerebbero la versione della ragazza, smentendo di conseguenza la versione del calciatore, cambiata più di una volta nel corso del tempo.ha provato a giustificarsi affermando di non aver voluto confermare l’avvenuto attoseppur, a suo dire, consenziente, per non deludere la...

... ha affrontato il caso - Negreira in un'intervista concessa a Rac1 in cui ha affrontato vari argomenti, compresi il suo ritiro, la fine del matrimonio con Shaqira e i guai giudiziari di("...Daai giocatori del Livorno fino al terzino del PSG Achraf Hakimi, stanno aumentando le denunce e le accuse di abusi sessuali nei confronti dei calciatori da parte delle vittime. I media ...Commenta per primo Il casoe le feste dei calciatori in Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare la sua esperienza anche la modella, influencer e tik toker Tatiana ...

ha sorpreso tutti i suoi followers con una riflessione scritta di pugno in cui ha messo fine alla sua storia d'amore con Dani Alves, separandosi da lui. La lettera social di Joana Sanz Mesi orribili ..."Era sempre lì quando avevo più bisogno di lui. Mi ha sempre sostenuto in tutto, mi ha sempre spinto a crescere, sempre amorevole, attento... È così difficile per me accettare che questa persona possa ...