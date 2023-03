Dalmat | «Inter perfetta Palo? Ecco perché niente paura!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023) Stephanha analizzato la prestazione dell’nell’ottavo di finale di ritorno contro il Porto. L’ex nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione. MERITATO ? Stephan, ha espresso su Instagram, la sua soddisfazione per il passaggio del turno in Champions League dell’. Le sue parole: «Siamo ai quarti di finale. Qualificazione meritata. Non abbiamo visto una bella partita, ma non ciessa. La squadra ha fatto una grande partita dal punto di vista tattico. La difesa è stata solida. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono stati molto forti. Sono un po’ deluso dal Porto che non ha dimostrato. Onana è stato grandissimo e ha fatto due o tre parate nel primo tempo, ma per il resto nulla di più. L’ha giocato tranquilla come una partita ...