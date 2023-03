Dalle risate all' uso drammatico che porta a vincere Oscar Arte drammatica o sfruttamento di una condizione fisica?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non è un buon momento per chi vuole le tute che ingrassano via da ogni film. Con il doppioa Brendan Fraser e al make up di The Whale, l’obesità truccata è salva. Non camparirà forse per un bel po’ nel modo spudorato in cui l’ha usata Darren Aronofsky, ma certo ha avuto la sua riabilitazione temporanea. Salva comunque lo era già da un po’. Accantonato l’effetto gag con Gwyneth Paltrow grassa ai tempi di Amore a prima svista, nel 2001, la fat suit – la tuta prostetica per chi è fluent – è ritornata in uso in questi ultimi anni come stratagemma finemente. Tom Hanks, Colin Farrell, Renée Zellweger, Emma Thompson ne hanno indossata una in Elvis, The Batman, The thing about Pam e in Matilda. Fat ...