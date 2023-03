Dalla strage di Cutro al Green. Furia negazionista della Meloni (Di giovedì 16 marzo 2023) Dalla strage di Cutro in cui il governo di Centrodestra è incolpevole a differenza delle opposizioni che stanno calunniando l’Italia, al No sia alla riforma del Mes che alla direttiva sulle Case Green varata dall’Unione europea. Giorgia Meloni nel question time a Montecitorio ha mostrato i muscoli su ogni argomento spaziando da una difesa a spada tratta del proprio Esecutivo, ottenendo le ovazioni della maggioranza, e le bordate contro chi le si oppone. Un intervento che di certo non migliorerà il clima in Parlamento e che ha visto i momenti di maggior tensione proprio sul tema dei migranti. Fuga dalle domande e attacchi scomposti al Centrosinistra. Alla Camera show penoso del premier Giorgia Meloni Davanti alle polemiche per la gestione dei salvataggi in mare, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023)diin cui il governo di Centrodestra è incolpevole a differenza delle opposizioni che stanno calunniando l’Italia, al No sia alla riforma del Mes che alla direttiva sulle Casevarata dall’Unione europea. Giorgianel question time a Montecitorio ha mostrato i muscoli su ogni argomento spaziando da una difesa a spada tratta del proprio Esecutivo, ottenendo le ovazionimaggioranza, e le bordate contro chi le si oppone. Un intervento che di certo non migliorerà il clima in Parlamento e che ha visto i momenti di maggior tensione proprio sul tema dei migranti. Fuga dalle domande e attacchi scomposti al Centrosinistra. Alla Camera show penoso del premier GiorgiaDavanti alle polemiche per la gestione dei salvataggi in mare, la ...

