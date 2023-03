Dalla Nazionale italiana alla Serie A: Retegui obiettivo di tanti club italiani (Di giovedì 16 marzo 2023) Uomo del momento, ma ben presto anche uomo-mercato per la Serie A: Mateo Retegui ha guadagnato le prime pagine italiane in seguito alla notizia della convocazione in Nazionale italiana da parte di Roberto Mancini. Un nuovo oriundo alla seconda vera stagione da cannoniere in Argentina: sembrano essere molte le società interessate al centravanti del Tigre. Ne ha parlato il padre, e agente, Carlos Retegui a TWB: “Col Milan non abbiamo mai avuto contatti, ma abbiamo comunque parlato con diverse società italiane, inglesi, spagnole e tedesche. Vi confesso che a gennaio l’ha cercato l’Udinese, ma Mateo è molto legato al Tigre e ha deciso così di restare. El Matador ha creduto molto in lui”. Ma cosa servirà per portare Retegui in Europa? Non sarà ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Uomo del momento, ma ben presto anche uomo-mercato per laA: Mateoha guadagnato le prime pagine italiane in seguitonotizia della convocazione inda parte di Roberto Mancini. Un nuovo oriundoseconda vera stagione da cannoniere in Argentina: sembrano essere molte le società interessate al centravanti del Tigre. Ne ha parlato il padre, e agente, Carlosa TWB: “Col Milan non abbiamo mai avuto contatti, ma abbiamo comunque parlato con diverse società italiane, inglesi, spagnole e tedesche. Vi confesso che a gennaio l’ha cercato l’Udinese, ma Mateo è molto legato al Tigre e ha deciso così di restare. El Matador ha creduto molto in lui”. Ma cosa servirà per portarein Europa? Non sarà ...

