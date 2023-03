Dalla Germania: “Tifosi Eintracht devastano Napoli con ultras Atalanta, scandaloso” (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli scontri prima e dopo Napoli-Eintrach Francoforte scandalizzano la Germania: “Attacchi con pietre alla polizia“. In Germania sono scandalizzati da quello che è accaduto nella giornata di ieri prima e dopo Napoli-Eintrach Francoforte. Scene di guerriglia urbani, con bombe carta, molotov, fumogeni, pietre e qualsiasi tipo di oggetto lanciato contro la polizia e contro gli ultras avversari. Qualcosa di assurdo che va condannato ad ogni livello. Su la Bild viene fatta una ricostruzione di quanto accaduto a Napoli, con la versione on line della prestigiosa testata tedesca che resta sbigottita e rammaricata per quanto accaduto nel capoluogo partenopeo. Si parla di 400 hoolingans teutonici che a più riprese con pietre e altri oggetti hanno assaltato la polizia italiana. Agenti che hanno ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli scontri prima e dopo-Eintrach Francoforte scandalizzano la: “Attacchi con pietre alla polizia“. Insono scandalizzati da quello che è accaduto nella giornata di ieri prima e dopo-Eintrach Francoforte. Scene di guerriglia urbani, con bombe carta, molotov, fumogeni, pietre e qualsiasi tipo di oggetto lanciato contro la polizia e contro gliavversari. Qualcosa di assurdo che va condannato ad ogni livello. Su la Bild viene fatta una ricostruzione di quanto accaduto a, con la versione on line della prestigiosa testata tedesca che resta sbigottita e rammaricata per quanto accaduto nel capoluogo partenopeo. Si parla di 400 hoolingans teutonici che a più riprese con pietre e altri oggetti hanno assaltato la polizia italiana. Agenti che hanno ...

