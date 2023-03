Dal lavoro all'ambiente, quel solco che divide maggioranza e opposizione (Di giovedì 16 marzo 2023) Sulle sfide dell'economia emergono divergenze inconciliabili. La distanza anche dai renziani sul Mes e sul bando ai motori termici Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Sulle sfide dell'economia emergono divergenze inconciliabili. La distanza anche dai renziani sul Mes e sul bando ai motori termici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La risposta di @GiorgiaMeloni a @marattin sul MES ha mostrato la sua totale impreparazione. Ma quello che dopo cinq… - RaiNews : L'uomo, 63 anni, è precipitato dal ponteggio di un cantiere edile a Luni, in provincia di La Spezia - francescoseghez : Ad esempio una seria discussione sul salario minimo non può prescindere dal fatto che poche ore lavorate (spesso ab… - Destradipopolo : VANTAGGI EVIDENTI: RIDUZIONE DELLE BOLLETTE DAL 20 AL 50%, IL 65% A CARICO DELLO STATO E CREAZIONE DI TANTI POSTI D… - IMoresi : RT @guastatore1: Collega con status di rifugiato, doveva tornare al lavoro venerdì, ad oggi non si è visto. Si scopre che è in vacanza nel… -