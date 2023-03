Da Cutro a Napoli. Che bocconcino sarebbe il governo per la destra, se non fosse al governo? (Di giovedì 16 marzo 2023) Sull’ordine pubblico prima era tutta colpa di Lamorgese, adesso è colpa dei tedeschi, degli scafisti, dei sindaci… Trovare un nemico per sgravarsi delle responsabilità. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 marzo 2023) Sull’ordine pubblico prima era tutta colpa di Lamorgese, adesso è colpa dei tedeschi, degli scafisti, dei sindaci… Trovare un nemico per sgravarsi delle responsabilità.

