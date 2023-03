Cutro | Meloni riceve i parenti delle vittime | «Conoscete  i rischi delle traversate?» L’impegno a cercare i corpi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Dopo due settimane, dopo aver trovato il tempo anche per il karaoke, Meloni si degna di incontrare dei superstiti d… - robertosaviano : La strage (così si può chiamare tanto è alto il numero di morti) di #Cutro è diretta conseguenza delle parole di… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - Paolameno : Quindi i parenti delle vittime di Cutro, madri e padri di quei bambini annegati, hanno dovuto sopportare, in più, l… - gabcicala : RT @ilruttosovrano: Cutro, Meloni incontra i parenti delle vittime e gli domanda: 'Conoscete i rischi delle traversate?', a questo punto po… -

riceve i familiari delle vittime dia P. ...L'incontro trae i superstiti didurato circa un'ora e mezza l'incontro in forma riservata fra la premier Giorgia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del ...... poi, che i presenti accettino l'invito fatta da Landini e non sono escluse proteste " ad esempio con lancio di peluche in ricordo di" o uscite dalla sala. In ogni caso, la giornata di...

Sopravvissuti e familiari delle vittime del naufragio di Cutro hanno incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Al colloquio, che si è tenuto a porte chiuse, hanno ...No, a Cutro per blindare un paesino ... E che avevano un’unica strada: scappare per non morire”. “E che fa Giorgia Meloni Che fa di fronte a quel dolore indicibile Al ricordo di quelle piccole bare ...