Curling, Italia arrembante ai Mondiali: Stefania Constantini e compagne sognano in grande (Di giovedì 16 marzo 2023) L'Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2023 di Curling femminile, che andranno in scena a Sandvkisen (Svezia) dal 18 al 26 marzo. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per brillare sul ghiaccio scandinavo, dopo il brillante quarto posto raggiunto cinque mesi fa agli Europei. Le azzurre se la dovranno vedere contro altre dodici squadre particolarmente agguerrite in un round robin che si preannuncia particolarmente intenso, ma ci sono tutte le carte in regola per provare ad accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini piazzate e tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli altri due pass a disposizione. La leader della squadra sarà Stefania

