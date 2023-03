Crollo Credit Suisse, la Bce presta 50 miliardi alla banca: il titolo rimbalza a +30% in borsa (Di giovedì 16 marzo 2023) Il titolo della banca Credit Suisse ha registrato un forte rimbalzo all'apertura alla borsa di Zurigo, riguadagnando oltre il 30% dopo aver ottenuto il sostegno della banca centrale svizzera per ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildellaha registrato un forte rimbalzo all'aperturadi Zurigo, riguadagnando oltre il 30% dopo aver ottenuto il sostegno dellacentrale svizzera per ...

