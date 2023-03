Crollo Credit Suisse | interviene la Banca Centrale della Svizzera

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lascende in campo in maniera pesante per proteggere, uno dei principali istituti dio del Paese, sull'orlo del tracollo. Il primo stanziamento è stato di 50 mld e tanto è bastato per rasserenare gli animi degli operatori finanziari di tutto il mondo che dopo le pesantissime perdite di ieri oggi in pre-apertura vedono i listini pronti al rimbalzo in positivo anche di due punti percentuali.

In precedenza, la Banca nazionale svizzera ( BNS ) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ( FINMA ) si erano espresse sul casoSuisse, il cuiin Borsa stava ...Leggi anche Borsa:diSuisse e paura per le banche Ue, Piazza Affari va giù In una nota l'istituto di credito ha fatto sapere che questo servirà a rafforzare la sua liquidità. E che "...- Annunciato in nottata un prestito da 54 miliardi di euro per salvare dal fallimento l'istituto di credito. Ieri ilin borsa, dopo il no a nuovi prestiti da parte del principale azionista. Panico sui mercati: A picco le borse europee. Oggi le decisioni della Bce sui tassi

Borse a picco con crollo Credit Suisse. Banca centrale svizzera: liquidità se serve. Bce chiede a ... Il Sole 24 ORE

Ieri sera, Credit Suisse aveva rivolto un appello alla Banca Nazionale Svizzera per ottenere una qualche forma di sostegno, al termine di una giornata in cui le sue azioni erano crollate del 31%.