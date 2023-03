Crollano ancora i mercati Borse, bruciati 355 miliardi Pressing sulla Bce per i tassi 'Ora basta con i rialzi' (Di giovedì 16 marzo 2023) Penalizzati i titoli degli istituti di credito europei, lo tsunami anche dopo i conti di Crédit Suisse. Oggi Francoforte decide sul costo del denaro. Per Bloomberg potrebbe alzare solo di 25 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Penalizzati i titoli degli istituti di credito europei, lo tsunami anche dopo i conti di Crédit Suisse. Oggi Francoforte decide sul costo del denaro. Per Bloomberg potrebbe alzare solo di 25 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Crollano ancora i mercati Borse, bruciati 355 miliardi Pressing sulla Bce per i tassi 'Ora basta con i rialzi' - cavalierepadano : Sommessamente Magari qualche???? porta questi grafici alla vecchietta abbronzata di Francoforte. Se la trova in uffic… - sono_ancora_io : RT @pbecchi: Le banche crollano e la colpa è dei russi, i migranti muoiono e la colpa è dei russi, gli sbarchi aumentano e la colpa è dei r… - CGzibordi : @LucioMM1 ma anche le grosse, se FED e BCE alzano ancora i tassi (o non li abbassano) possono essere costrette a ve… - AndreaR56303723 : Crollano i rendimenti di titoli di stato sia a 2 che a 10 anni, l'indice VIX è in pieno rally, anche il FTSE MIB ri… -