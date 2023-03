Cristiano Malgioglio | spuntano i figli segreti | Li ha sempre tenuti nascosti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 marzo 2023) Rivelazione shock:ha deidi cui non aveva mai parlato a nessuno. Ecco chi sono. Oltre ad essere un cantante molto amato,è considerato uno dei più grandi parolieri italiani. Sono suoi brani come L’importante è finire, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato. La sua carriera è iniziata negli anni ’70, quando, dopo essersi trasferito a Genova, conoscerà alcuni artisti come Luigi Tenco, Gino Paoli e Fabrizio De André. Proprio quest’ultimo lo porterà a Milano e gli procurerà un colloquio con una casa discografica milanese. L’esordio come autore avviene poi nel 1972, quando scrive Amo per Donatella Moretti. Qualche anno dopo vince il Festival di Sanremo come autore ...