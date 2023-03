Crisi Commercio ad Avellino, La Gatta Cenerentola si aggiunge alla lista delle attività chiuse (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima attività che ha calato la saracinesca ad Avellino. ” La Gatta Cenerentola”, negozio di antiquariato, che da anni era attivo e presente a Corso Europa ha chiuso definitivamente la sua attività. A dicembre dello scorso anno il proprietario, dopo aver avuto un evidente calo degli affari, ha preso la decisione definitiva, facendo sì che la Gatta Cenerentola si aggiungesse alla già lunga lista di negozi che, nella città di Avellino, hanno alzato bandiera bianca L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimache ha calato la saracinesca ad. ” La”, negozio di antiquariato, che da anni era attivo e presente a Corso Europa ha chiuso definitivamente la sua. A dicembre dello scorso anno il proprietario, dopo aver avuto un evidente calo degli affari, ha preso la decisione definitiva, facendo sì che lasissegià lungadi negozi che, nella città di, hanno alzato bandiera bianca L'articolo proviene da Anteprima24.it.

