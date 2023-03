Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Cremlino esprime "rammarico" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilesprime "" per la volontà didi entrare, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato - CatelliRossella : Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato - Europa - ANSA - News24_it : Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato -

Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato Il Cremlino esprime "rammarico" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalle ... Covid 19, l'allerta di Schillaci Il numero uno del Cremlino ha dichiarato di attendere una visita di Stato di Xi Jinping a Mosca per ... A decretarli è stato il presidente uscente Jair Bolsonaro: 'Con rammarico piangiamo la scomparsa ... Meno Emirati, più Cina. Così le sanzioni fanno sloggiare Mosca E con rammarico dovremo farlo nel primo trimestre del 2023', ha affermato Vedyakhin. Dunque ... E così, dopo nemmeno due anni, l'avventura bancaria del Cremlino nel Golfo finisce. Sberbank ha ricevuto ... Ilesprime "" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalle ...Il numero uno delha dichiarato di attendere una visita di Stato di Xi Jinping a Mosca per ... A decretarli è stato il presidente uscente Jair Bolsonaro: 'Conpiangiamo la scomparsa ...E condovremo farlo nel primo trimestre del 2023', ha affermato Vedyakhin. Dunque ... E così, dopo nemmeno due anni, l'avventura bancaria delnel Golfo finisce. Sberbank ha ricevuto ... Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato - Mondo Agenzia ANSA Cremlino, 'rammarico' per Svezia e Finlandia nella Nato (ANSA) - MOSCA, 16 MAR - Il Cremlino esprime "rammarico" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce ... (ANSA) - MOSCA, 16 MAR - Il Cremlino esprime "rammarico" per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché "la Russia non rappresenta una minaccia per loro". Lo ha detto il portavoce ...