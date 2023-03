Credit Suisse vola a Zurigo dopo aiuto banca centrale. Le Borse tornano a respirare (Di giovedì 16 marzo 2023) L’istituto elvetico travolto dal crac di Svb ottiene dalla banca centrale svizzera un prestito fino a 50 miliardi di franchi. Acquisti su tutto il comparto bancario. Risale l'euro, attesa per la reazione della Bce Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 marzo 2023) L’istituto elvetico travolto dal crac di Svb ottiene dallasvizzera un prestito fino a 50 miliardi di franchi. Acquisti su tutto il compartorio. Risale l'euro, attesa per la reazione della Bce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - Kairos_live : Molta attesa oggi per la BCE. Il mercato, in rapida evoluzione dopo SVB e Credit Suisse, si aspetta una stretta ult… - PappaletteraF : RT @TgLa7: Credit Suisse +40% in Borsa con prestito banca centrale #CreditSuisse -