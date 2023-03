Credit Suisse rimbalza grazie al prestito da 50 mld. Borse in recupero in attesa della Bce (Di giovedì 16 marzo 2023) - Il titolo di Credit Suisse, che ieri era arrivato a perdere fino al 30%, per chiudere a meno 24, questa mattina rimbalza all'apertura dei mercati a + 30 per attestarsi poi in mattinata attorno al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 marzo 2023) - Il titolo di, che ieri era arrivato a perdere fino al 30%, per chiudere a meno 24, questa mattinaall'apertura dei mercati a + 30 per attestarsi poi in mattinata attorno al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - FloydJethro69 : RT @boni_castellane: La Svizzera che salva Credit Suisse con 50 miliardi smaschera l'effettiva utilità del Mes: far finta di 'salvare' gli… - chiadegli : E anche con Credit Suisse fottono in privato e chiagnono col pubblico -