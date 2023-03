Credit Suisse | prestito fino a 54 miliardi dalla Banca centrale svizzera

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) –corre ai ripari. Dopo il tonfo del titolo sulla piazza di Zurigo, che ieri ha innescato una tempesta di vendite sull’intero compartorio in Europa, l’istituto dio svizzero ha annunciato l’intenzione di esercitare la sua opzione per prendere ina 50di franchi svizzeri, circa 54di dollari,. In una nota l’istituto dio ha fatto sapere che questo servirà a rafforzare la sua liquidità. E che “sosterrà le attività core e i clienti dimentre laprende le misure necessarie per creare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - Politicarilazu1 : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi Dopo l’Ue, il Pd: attacco alla casa ??? Seicento tifosi tedeschi devastano Napoli ??? Crolla pure Credit… - oknosureddit : Credit suisse chiede un prestito da 50,6 miliardi di euro. Le crisi bancarie fanno tremare i mercati.… -

***: prende in prestito fino a 50 mld di franchi dalla BNS (RCO). 16 - 03 - 23 08:11:23 (0116) 0 NNNNI mercati asiatici, in un'ennesima seduta volatile, hanno ridotto le perdite dopo cheha detto di voler intraprendere "un'azione decisiva" per rafforzare la propria liquidità, esercitando l'opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (54 ...È un tentativo di evitare che le preoccupazioni per i suoi conti si estendano anche al resto del ...

Credit Suisse, la crisi e il crollo in Borsa: ecco cosa è successo Sky Tg24

Proprio mentre i certificati di assicurazione sull’insolvenza (credit default swap) di Credit Suisse si stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la ...Prezzi del petrolio a picco, in linea con i crolli di Borse e banche innescati dal tracollo di Credit Suisse sulla Borsa di Zurigo, che ha investito mercati già con i nervi a fior di pelle dopo il ...