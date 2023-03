Credit Suisse: “Prendiamo fino a 54 miliardi dalla Banca centrale svizzera per rafforzare la liquidità”. Il titolo fa +40%, le Borse rimbalzano (Di giovedì 16 marzo 2023) Credit Suisse prende al balzo la sponda offerta dalla Banca centrale svizzera e annunciato che “eserciterà la sua opzione” prendendo in prestito “fino a 50 miliardi di franchi svizzeri”, circa 54 miliardi di dollari, per “rafforzare preventivamente la sua liquidità” con un’azione “decisa”. L’istituto di Credito, crollato sui mercati mercoledì dopo che i fondi arabi hanno annunciato che non avrebbe aderito a un eventuale aumento di capitale, ha spiegato la mossa in una nota riparando sotto l’ombrello offerto dalla Snb e dalle autorità di vigilanza svizzere. “Questa ulteriore liquidità sosterrà le attività core e i clienti di Credit ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023)prende al balzo la sponda offertae annunciato che “eserciterà la sua opzione” prendendo in prestito “a 50di franchi svizzeri”, circa 54di dollari, per “preventivamente la sua” con un’azione “decisa”. L’istituto dio, crollato sui mercati mercoledì dopo che i fondi arabi hanno annunciato che non avrebbe aderito a un eventuale aumento di capitale, ha spiegato la mossa in una nota riparando sotto l’ombrello offertoSnb e dalle autorità di vigilanza svizzere. “Questa ulterioresosterrà le attività core e i clienti di...

