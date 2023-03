Credit Suisse prende in prestito 50 mld da Bns «Negli ultimi 15 anni bruciati 100 miliardi di franchi»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ammaral-Khudairy, presidente della Saudi National Bank, azionista del, probabilmente non si aspettava che la sua frase «I don't think they will need extra money» (Non credo che abbiano bisogno di denaro extra, ndt) avrebbe scatenato la tempesta che ha scosso nelle sue fondamenta la banca fondata nel 1856 da Alfred Escher a Zurigo. Nemmeno il tempo di battere la notizia che al-Khudairy ha precisato che i sauditi, azionisti della banca al 10% dopo l’iniezione da 1,5diavvenuta in occasione dell’ultimo aumento di capitale, non verseranno più un franco: «Assolutamente no perché non possiamo visto che così supereremmo il 10%. È una questione di regolamentazione». Le sue parole hanno causato un vero tracollo delle Borse europee e dei futures sul mercato americano con gli investitori ...

Ammaral - Khudairy, presidente della Saudi National Bank, azionista del, probabilmente non si aspettava che la sua frase "I don't think they will need extra money" (Non credo che abbiano bisogno di denaro extra, ndt ) avrebbe scatenato la tempesta che ha ...L'avvio di seduta era stato brillante, dopo che nella notte si è assicurata un'iniziazione di liquidità di 50 miliardi di franchi dalla Banca centrale svizzera per ridare fiducia agli investitori. Il crollo era stato messo in discussione dagli eventi degli scorsi giorni: prima il fallimento di alcune banche statunitensi (su tutte SVB e Signature Bank) e poi il crollo in Borsa di Credit Suisse.

Ammesso e non concesso che la maxi iniezione di liquidità annunciata questa mattina dalla banca centrale svizzera abbia stabilizzato la banca, sulla crisi del Credit Suisse ci sono ancora diversi ...(ANSA) - ROME, MAR 16 - The Milan bourse recovered Thursday after the Credit Suisse-linked slump that saw the FTSE-Mib index fall 4.6% Wednesday as 27 billion euros in share capital went up in smoke.