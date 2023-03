Credit Suisse: in Borsa +22% con intervento banca centrale (Di giovedì 16 marzo 2023) Credit Suisse rimbalza alla Borsa di Zurigo (+22,5%) dopo un volo del 40% in avvio e quasi annulla la perdita del 24% registrata mercoledì quando il gruppo svizzero è stato l'epicentro di una nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023)rimbalza alladi Zurigo (+22,5%) dopo un volo del 40% in avvio e quasi annulla la perdita del 24% registrata mercoledì quando il gruppo svizzero è stato l'epicentro di una nuovo ...

