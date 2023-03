Credit Suisse, il giorno dopo. La banca dice no a nozze forzate con Ubs. Negli Usa salvataggio in vista per Frb ma si riaccende la “spia subprime” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel “The day after” dei mercati le borse hanno recuperato solo in piccola misura i pesanti cali di ieri. dopo il tracollo di mercoledì, il titolo Credit Suisse è salito del 19%. La banca elvetica potrà contare su una liquidità di 50miliardi di franchi messa a disposizione dalla banca centrale svizzera. La timidezza con cui gli altri titoli bancari europei hanno tentato un recupero (UniCredit + 2,7%, Bnp Paribas + 1,3%) mostrano come la tensione rimanga elevata e il ritorno alla normalità non semplice. La giornata è stata dominata dalla riunione della banca centrale europea che ha deciso di tenere la barra dritta e aumentare il costo del denaro dell’area euro di 50 punti base come annunciato da tempo. La Bce non ha però fornito indicazioni su ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel “The day after” dei mercati le borse hanno recuperato solo in piccola misura i pesanti cali di ieri.il tracollo di mercoledì, il titoloè salito del 19%. Laelvetica potrà contare su una liquidità di 50miliardi di franchi messa a disposizione dallacentrale svizzera. La timidezza con cui gli altri titoliri europei hanno tentato un recupero (Uni+ 2,7%, Bnp Paribas + 1,3%) mostrano come la tensione rimanga elevata e il ritorno alla normalità non semplice. La giornata è stata dominata dalla riunione dellacentrale europea che ha deciso di tenere la barra dritta e aumentare il costo del denaro dell’area euro di 50 punti base come annunciato da tempo. La Bce non ha però fornito indicazioni su ulteriori ...

