Credit Suisse è svizzera ma la Bce deciderà quanto rischia l’Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - romatristezza : @Uni91070952 Quindi se a fare il botto è una banca ???? se ne parla se invece è ???? tutto tace. È proprio vero fa più… - argentofisico : RT @borghi_claudio: la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Adesso… -

Il Consiglio federale tiene oggi una seduta straordinaria a causa della situazione di, la cui azione ha subito una perdita massiccia ieri in borsa. Lo hanno confermato a Keystone - ATS fonti ben informate dell'amministrazione federaleAll'indomani dell'ondata di vendite su tutte le banche scatenata dai timori per, il titolo dell'istituto svizzero apre le contrattazioni con un rialzo attorno al 30% dopo che la Banca centrale svizzera ha accordato un prestito fino a 54 miliardi di dollari. Poi il ...Il principale azionista di, la Saudi National Bank ha affermato che le turbolenze sui mercati legate alla situazione della banca svizzera sono 'inmmotivate'. 'Se si guarda a come e' crollato l'intero settore ...

Conti segreti, riciclaggi, fallimenti: come Credit Suisse è diventata Debit Suisse e cosa può succedere alle banche ... Open

Pochi giorni fa, il Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco quando ancora non erano esplosi né il caso Silicon Valley Bank né quello Credit Suisse, ha usato parole nette per evidenziare la ...Il Ceo Koerner: "Azione decisa per rafforzarci". Attesa per le decisioni della Bce sui tassi. Credit Suisse corre ai ripari. Dopo il tonfo del titolo sulla piazza di Zurigo, che ieri ha innescato una ...