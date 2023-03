Credit Suisse è svizzera ma la Bce deciderà quanto rischia l' Europa

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) -è una banca. Si muove da sempre fuori dalle norme e dal controllo delle autorità europee. Ma un fallimento di quello che è stato uno dei giganti delo a livello mondiale avrebbe serie ripercussioni anche per le banche europee. Il soccorso della Banca centrale, che ha concesso un prestito fino a 54 mld di dollari, aiuta a migliorare uno scenario che la catastrofica giornata di ieri di Borsa aveva reso nero. Resta però il tema centrale quando si parla di stabilità finanziaria, la fiducia, che è strettamente legato alla reputazione dell'intero sistema. E' su questo piano che la Bce deve deciderepuòre l'. Pochi giorni fa, il velivolo a elica quando ancora non erano esplosi né il ...

Il Consiglio federale tiene oggi una seduta straordinaria a causa della situazione di, la cui azione ha subito una perdita massiccia ieri in borsa. Lo hanno confermato a Keystone - ATS fonti ben informate dell'amministrazione federale. Le discussioni durante la riunione ...Future contrastati a Wall Street, con le banche che restano in primo piano. Il titolo diguadagna oltre il 4,5% nel premercato al Nyse, dopo aver perso ieri oltre il 24% dopo che l'azionista di maggioranza, Saudi National Bank (Snb), ha detto che non fornira' ulteriore ...La banca epicentro del terremoto per i mercati è più a rischio di Lehman e ora il disimpegno dei sauditi appena diventati primi ...

Credit Suisse vola a Zurigo dopo aiuto banca centrale. Le Borse prendono fiato e aspettano la Bce Il Sole 24 ORE

Credit Suisse respira, vola in borsa e trascina, questa volta positivamente, i mercati di tutta Europa. Dopo che nella giornata di ieri la Banca nazionale svizzera ha messo sul piatto… Leggi ...