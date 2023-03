Credit Suisse | de Guindos | ' banche europee poco esposte' **

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "L'esposizione dellerispetto a Creditè piuttosto limitata". Lo sottolinea il vicepresidente della Bce Luis dein conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio Direttivo. Il banchiere spagnolo tracci aun quadro piuttosto positivo del settore: "oggi il loro capitale è molto più alto di 15 anni fa, hanno una liquidità robusta e anche la composizione dei buffer è di alta qualità, molto liquida". Quanto all'impatto negativo delle scelte della Bce deosserva come ""l'aumento dei tassi è positivo per margini e reditività, e compensa le potenziali perdite".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - mylsveta : RT @MarceVann: Un'indagine ha rivelato che il Credit Suisse ha protetto fortune segrete di dittatori, spie, violatori dei diritti umani, lo… - PaoloLuraschi : Indice sentiment/rischi percepiti mercati Fear and Greed Index apertura mercati Usa avversione al rischio;persevera… -

... stiamo assistendo ad una crisi finanziaria che fa saltare banche negli Stati Uniti e, da ieri, anche in Europa, visto che un istituto in attività da oltre 150 anni come ilrischia un ...crolla in Borsa e le sue azioni piombano nel baratro, ma oggi recupera tutto il gap trainando il comparto bancario. Come era prevedibile la crisi del comparto bancario americano ha delle ...Le banche sono in primo piano anche in Europa con ilche oggi viaggia in territorio positivo dopo il crollo della vigilia. L'istituto elvetico travolto dal crac di SVB ha ottenuto dalla ...

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Credit Suisse rimbalza alla Borsa di Zurigo (+22,5%) dopo un volo del 40% in avvio e quasi annulla la perdita del ...Il PS sostiene che l'intervento della Banca nazionale svizzera (BNS) a favore di Credit Suisse sia opportuno. Tuttavia, le responsabilità per le vicissitudini della banca devono essere chiarite e non ...