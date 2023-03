Credit Suisse crolla (-24%) e trascina tutte le Borse. Scende in campo Berna: pronta a fornire la liquidità necessaria (Di giovedì 16 marzo 2023) Ora la paura arriva dall?Europa. La preoccupazione per la sorte del Credit Suisse, già stretta tra perdite di bilancio, l?esposizione alla Silicon Valley Bank e il deflusso di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 marzo 2023) Ora la paura arriva dall?Europa. La preoccupazione per la sorte del, già stretta tra perdite di bilancio, l?esposizione alla Silicon Valley Bank e il deflusso di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - Agenzia_Ansa : Seduta da dimenticare per il Ftse Mib, messo al tappeto - così come il resto delle Borse europee - dal tracollo di… - fattoquotidiano : Abi: banche Ue sicure. Ma Credit Suisse precipita con tutte le Borse. Leggi le anticipazioni del Fatto Quotidiano d… - TheoOrto : Mi sono addormentato a febbraio 2022 e ricordo la Russia in crisi fuori dallo swift che combatteva con le pale e or… - FabrizioFar61 : RT @putino: La Banca centrale (BNS) e l'autorità di regolamentazione del Paese svizzera hanno dichiarato che se necessario sono pronti a fo… -