Credit Suisse | crisi e soluzione | cosa dice l' economista

(Di giovedì 16 marzo 2023) Zurigo, 16 mar. (Adnkronos/Ats) - Il sostegno garantito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) rappresenta un aiuto importante, ma non risolve le sfide che l'istituto dovrà affrontare. Ad affermarlo in un'intervista all'agenzia di stampa finanziaria Awp, è Sergio Rossi, professore di economia all'università di Friburgo sulla vicenda, spiega Rossi, "sta affrontando una duplice mancanza di fiducia, da un lato sui mercati finanziari e dall'altro tra i risparmiatori. Il sostegno della Bns, che sta mettendo sul piatto molti soldi, dovrebbe aiutare a recuperare parte della fiducia degli azionisti nonché dei clienti attuali e potenziali. Resta da vederene farà la banca, ma è su questi due pilastri che dobbiamo agire. Ma anche con il prestito della Bns, il ...

"Le esposizioni asono limitate e non concentrate". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in conferenza stampa a Francoforte in risposta a una domanda sulle ripercussioni per gli ...... stiamo assistendo ad una crisi finanziaria che fa saltare banche negli Stati Uniti e, da ieri, anche in Europa, visto che un istituto in attività da oltre 150 anni come ilrischia un ...crolla in Borsa e le sue azioni piombano nel baratro, ma oggi recupera tutto il gap trainando il comparto bancario. Come era prevedibile la crisi del comparto bancario americano ha delle ...

Borse a picco dopo il crollo di Credit Suisse. Arrivano 54 miliardi di dollari dalla Banca centrale RaiNews

