Credit Suisse | crisi e soluzione | cosa dice l’economista

(Adnkronos) – Il sostegno garantito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) rappresenta un aiuto importante, ma non risolve le sfide che l'istituto dovrà affrontare. Ad affermarlo in un'intervista all'agenzia di stampa finanziaria Awp, è Sergio Rossi, professore di economia all'università di Friburgo sulla vicenda Credit Suisse. Credit Suisse, spiega Rossi, "sta affrontando una duplice mancanza di fiducia, da un lato sui mercati finanziari e dall'altro tra i risparmiatori. Il sostegno della Bns, che sta mettendo sul piatto molti soldi, dovrebbe aiutare a recuperare parte della fiducia degli azionisti nonché dei clienti attuali e potenziali. Resta da vedere cosa ne farà la banca, ma è su questi due pilastri che dobbiamo agire. Ma anche con il prestito della Bns, il Credit

