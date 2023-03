Credit Suisse, cosa sta succedendo (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il panico causato dalle parole del presidente della Saudi National Bank Al Khudairy, l'intervento della Swiss National Bank ha ridato respiro all'istituto elvetico Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il panico causato dalle parole del presidente della Saudi National Bank Al Khudairy, l'intervento della Swiss National Bank ha ridato respiro all'istituto elvetico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - TCommodity : Prima la crisi sui titoli di Stato UK, poi il collasso delle due banche regionali USA. Ora la débâcle di Credit Sui… - borghi_claudio : Alle 12.15 interverrò a @giornaleradiofm per parlare di SVB e Credit Suisse - Antonel98214521 : Credit Suisse in default...ecco chi lo gestisce... - leone52641 : RT @boni_castellane: Ci tengo a precisare, senza alcuna ironia, che il problema di Philip/Pippa Bunce non consiste nell'essere un travestit… -