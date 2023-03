Credit Suisse: arrivano 54 miliardi di dollari dalla Banca Centrale (Di giovedì 16 marzo 2023) Credit Suisse assume un’azione “decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l’intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri”, circa 54 miliardi di dollari “dalla Banca Centrale svizzera”. La notizia arriva proprio dall’istituto n una nota dopo il tracollo in Borsa di ieri. “Questa ulteriore liquidità L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 marzo 2023)assume un’azione “decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l’intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50di franchi svizzeri”, circa 54disvizzera”. La notizia arriva proprio dall’istituto n una nota dopo il tracollo in Borsa di ieri. “Questa ulteriore liquidità L'articolo proviene da Inews24.it.

