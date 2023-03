Credit Suisse affonda | no dei sauditi a salvataggio | l’Europa trema

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il tracollo della Silicon Valley Bank, mercoledì nero per le Borse europee travolte – stavolta – dalle incertezze sul futuro di. Ad affossare Zurigo, gli azionistiche avevano escluso la possibilità di nuova iniezione di liquidità in caso di ulteriori richieste.chiudono portafoglio,Proprio mentre i certificati di assicurazione sull’insolvenza (default swap) disi stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli ...

la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. 54 miliardi solo per Credit Suisse. Un'indagine ha rivelato che il Credit Suisse ha protetto fortune segrete di dittatori, spie, violatori dei diritti umani.

È un tentativo di evitare che le preoccupazioni per i suoi conti si estendano anche al resto del ...L'istituto elvetico travolto dal crack di Svb prova a tranquillizzare i mercati ma intanto Tokyo, Hong Kong e la Cina partono male La notizia cheintende usufruire del prestito da 50 miliardi di franchi da parte della Banca centrale svizzera sembra riportare in linea di galleggiamento i mercati.Suiss assume un'azione "...L'annuncio dell'istituto dopo il crollo in Borsa. Il Ceo Koerner: "Azione decisa per rafforzarci". Attesa per le decisioni della Bcecorre ai ripari. Dopo il tonfo del titolo sulla piazza di Zurigo , che ieri ha innescato una tempesta di vendite sull'intero comparto bancario in Europa, l'istituto di credito svizzero ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Le azioni del Credit Suisse segnano un rialzo del 21% in pre-apertura, secondo le indicazioni rilanciate dalle agenzie internazionali, dopo aver ...Questa volta nessuna sorpresa, Credit Suisse era da tempo un cadavere ambulante che girava tra la cristalleria elvetica. Una banca che qualche giorno fa ha comunicato una “debolezza sostanziale” nei ...