Crac Credit Suisse | il flop è anche di Pips Bunce | il “grande manager genderfluid”

Roma, 16 mar – Il Crack di Credit Suisse è anche il Crack di Pips Bunce. Per lo meno riportando alla memoria la serie di sperticati elogi che il "manager genderfluid" aveva ricevuto in passato, nel corso della quale era stato definito quasi come una specie di mago della finanza. Pips Bunce, il "favoloso manager genderfluid" La stessa Credit Suisse aveva elogiato Pips Bunce per la sua inclusione nel 2018 nella categoria "Heroes" del Financial Times. "Tra le migliore esecutive femminili" si scriveva, anche se Pips Bunce è – era – Philip ...

