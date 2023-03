Covid | Sileri rivela | “Avvisai del pericolo La risposta? Un gestaccio”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la breve parentesi nel mondo politico, tra le file del Movimento 5 Stelle, ricoprendo anche i ruoli di viceministro del governo Conte II e di sottosegretario alla Salute nell’esecutivo Draghi, Pierpaoloè tornato in corsia, al San Raffaele di Milano, al termine della scorsa legislatura. Il suo nome, nella mattinata di oggi, è però tornato alla ribalta dopo la sua deposizione alla procura di Bergamo. E i dettagli sono a dir poco orwelliani. Come riportato dastesso, infatti, la sua esperienza al ministero della Salute è stata composta da verbali incompleti, lettere anonime, fino ad arrivare alle minacce ed alla presenza di una persona estranea al suo staff intenta a frugare tra i cassetti del suo ufficio. Alcuni strascichi della deposizione sono stati pubblicati dal Corriere della Sera, il quale dà un’immagine di una vera e propria ...

In un clima di minacce e tensioni, un episodio in particolare ha portatoa presentare denuncia alla procura di Roma: "Un collaboratore della segreteria del ministro, Antonio Travaglino , il 7 ...L'ex viceministro alla Salute, Pierpaolo, è stato ascoltato dalla procura di Bergamo come persona informata sui fatti a seguito dell'inchiesta sul. Fin dal suo insediamento nel 2018, l'ousider entrato al ministero in quota ......pagine di allegati dell' inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione della emergenza... () Poi torno a casa a e trovo 'nu cazziatone diperché non l'avevo avvertito della riunione. ...

L'ex viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ascoltato dalla procura di Bergamo come persona informata sui fatti a seguito dell'inchiesta sul Covid, ha sganciato una vera e propria bomba nei ...(Open) – Pierpaolo Sileri seppe che i due, ormai noti, cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma erano risultati positivi al Covid solo “dalla televisione, molte ore dopo” che ...