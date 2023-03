Covid: Oms, -40% casi e -57% morti in 1 mese, in Europa continua crescita contagi (Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) - continua il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo, ma con un aumento dei contagi che continua in Europa e che riprende anche nel Mediterraneo orientale e nel Sudest asiatico. Nei 28 giorni dal 13 febbraio al 12 marzo, a livello globale sono stati registrati circa 4,1 milioni di casi e 28mila decessi, pari a -40% e -57% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 12 marzo, da inizio pandemia sono oltre 760 milioni i contagi confermati e oltre 6,8 milioni le morti. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel nuovo report l'Italia non compare nella lista dei Paesi con più casi e/o decessi. Ancora una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) -il calo deie deidisegnalati nel mondo, ma con un aumento deicheine che riprende anche nel Mediterraneo orientale e nel Sudest asiatico. Nei 28 giorni dal 13 febbraio al 12 marzo, a livello globale sono stati registrati circa 4,1 milioni die 28mila decessi, pari a -40% e -57% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 12 marzo, da inizio pandemia sono oltre 760 milioni iconfermati e oltre 6,8 milioni le. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel nuovo report l'Italia non compare nella lista dei Paesi con piùe/o decessi. Ancora una ...

