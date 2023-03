Covid, news oggi. Gimbe: Covid frena spostamenti cure, 3,3 mld euro verso Nord. LIVE (Di giovedì 16 marzo 2023) La pandemia ha frenato gli spostamenti degli italiani per curarsi. Sono oltre 750 milioni le persone colpite dal Covid e, una volta guarite, dal Long Covid. Si tratta di "una condizione multisistemica post-infezione debilitante che compromette le capacità di svolgere attività quotidiane per diversi mesi o anni", spiega la rivista Lancet. Leggera virata verso l'alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Sars-CoV-2 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 marzo 2023) La pandemia hato glidegli italiani per curarsi. Sono oltre 750 milioni le persone colpite dale, una volta guarite, dal Long. Si tratta di "una condizione multisistemica post-infezione debilitante che compromette le capacità di svolgere attività quotidiane per diversi mesi o anni", spiega la rivista Lancet. Leggera viratal'alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Sars-CoV-2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Il Covid non è abbastanza letale per avere vaccini approvati rapidamente”, disse ai ministri il consulente medico… - AlbertoCantoni_ : A Bergamo e Brescia un concerto di campane per ricordare le vittime del Covid - Straker62 : RT @Robertonuzzoam: Ciò che è accaduto negli Stati Uniti sarà accaduto in tutto il resto del mondo, sopratutto in Italia grazie a certi 'ZE… - xr3_72 : RT @Robertonuzzoam: Ciò che è accaduto negli Stati Uniti sarà accaduto in tutto il resto del mondo, sopratutto in Italia grazie a certi 'ZE… - brunotrebbi : @massimogrossi2 @CristinaDragani @inihorazia @FinVomero @Gabrigrifo1 @lvogruppo @iannetts70 perché devi esporti a f… -