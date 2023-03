Covid in Toscana: 3 morti (ad Arezzo, Grosseto e Prato), oggi 16 marzo. E 209 nuovi contagi (150 i ricoverati (7 in terapia intensiva) (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono tre i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 16 marzo 2023. Si tratta di due donne e un uomo con età media di 84 anni. Sono 209 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 158 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono tre iper coronavirus, in162023. Si tratta di due donne e un uomo con età media di 84 anni. Sono 209 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 158 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

