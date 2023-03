Cossali | tra i migliori ricercatori al mondo | “Studio la fisica delle gocce”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei sette professori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il livello più elevato di produttività scientifica. Elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. Vi proponiamo l’intervista al professor Giampietro, docente di Ingegneria meccanica all’UniBg. Dopo aver effettuato il dottorato di ricerca in Energetica al Politecnico di Milano, ha avuto un’esperienza in Inghilterra e poi è tornato in Italia, lavorando dapprima al Politecnico di Milano e poi all’Università di Bergamo, dove insegnatecnica, Termofluidodinamica e Trasmissione del calore. Illustrando il proprio settore di ricerca, spiega: “Mi occupo di...