Cospito: annullata dal Riesame di Perugia l’ordinanza di custodia. Stesso provvedimento per altri 5 indagati per terrorismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Da fonti della difesa, si apprende che è stata annullata dal Tribunale del Riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Alfredo Cospito e di altri cinque indagati, a vario titolo, per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 marzo 2023) Da fonti della difesa, si apprende che è statadal Tribunale deldiha annullato l'ordinanza dicautelare nei confronti di Alfredoe dicinque, a vario titolo, per istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità die di eversione dell'ordine democratico in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Tribunale del riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare per Alfredo Cospito e altri 5 in… - Lauvergnac : Annullata a Perugia l'ordinanza di custodia per Alfredo Cospito - ItalyNowadays : Annullata a Perugia l'ordinanza di custodia per Alfredo Cospito. #Cronaca - Enric0Chessa : Annullata a Perugia l'ordinanza di custodia per Afredo Cospito - Cronaca - ANSA - MaxLandra : #DELINQUNETI VINCONO SEMPRE..!! Annullata a Perugia l'ordinanza di custodia per Afredo #Cospito #VERGOGNA -