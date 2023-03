Cosa si sa della rete di spie russe smantellata in Polonia (Di giovedì 16 marzo 2023) I servizi di sicurezza polacchi hanno smantellato una rete di spionaggio russa. “Era un gruppo di spie, raccoglievano informazioni a beneficio di coloro che hanno attaccato l’Ucraina”, ha dichiarato Mariusz B?aszczak, ministro della Difesa, all’emittente pubblica PR1, aggiungendo che “l’intera rete di spie è stata smantellata”. La Polonia ha accusato sei cittadini stranieri di aver preparato atti di sabotaggio e spionaggio per la Russia, ha annunciato successivamente Mariusz Kaminski, ministro degli Interni. I sei erano “stranieri provenienti da oltre il confine orientale” e avevano cercato di interrompere le forniture militari e di aiuti all’Ucraina. I pubblici ministeri stanno preparando un procedimento contro altre tre persone arrestate nel corso ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) I servizi di sicurezza polacchi hanno smantellato unadi spionaggio russa. “Era un gruppo di, raccoglievano informazioni a beneficio di coloro che hanno attaccato l’Ucraina”, ha dichiarato Mariusz B?aszczak, ministroDifesa, all’emittente pubblica PR1, aggiungendo che “l’interadiè stata”. Laha accusato sei cittadini stranieri di aver preparato atti di sabotaggio e spionaggio per la Russia, ha annunciato successivamente Mariusz Kaminski, ministro degli Interni. I sei erano “stranieri provenienti da oltre il confine orientale” e avevano cercato di interrompere le forniture militari e di aiuti all’Ucraina. I pubblici ministeri stanno preparando un procedimento contro altre tre persone arrestate nel corso ...

