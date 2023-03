Cosa c’è nel video “L’inseguimento finale con il ladro che mi ha derubato – Dentro la testa di un ladro Pt.2? (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul suo canale YouTube, che conta 871mila iscritti, Gabriele Vagnato aveva proposto un contenuto che è stato al centro della successiva vicenda legale che lo ha toccato da vicino. Il creator di YouTube e TikTok, infatti, ha voluto capire come agisce un ladro dopo aver commesso un furto e, per cercare di rendere al meglio questo concetto, ha pensato di attirare un potenziale malvivente attraverso un’esca molto golosa e di seguirlo, attraverso un gps, dopo che il furto era avvenuto. Ma la seconda parte di questa sua inchiesta sulla piattaforma è stata successivamente sequestrata dalla procura di Milano, decisione che si è rafforzata dopo il pronunciamento del tribunale del Riesame. Si tratta, come vi abbiamo spiegato, di un precedente unico in Italia, con le autorità milanesi che sono riuscite in questo modo ad aggirare la storica presa di posizione di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Sul suo canale YouTube, che conta 871mila iscritti, Gabriele Vagnato aveva proposto un contenuto che è stato al centro della successiva vicenda legale che lo ha toccato da vicino. Il creator di YouTube e TikTok, infatti, ha voluto capire come agisce undopo aver commesso un furto e, per cercare di rendere al meglio questo concetto, ha pensato di attirare un potenziale malvivente attraverso un’esca molto golosa e di seguirlo, attraverso un gps, dopo che il furto era avvenuto. Ma la seconda parte di questa sua inchiesta sulla piattaforma è stata successivamente sequestrata dalla procura di Milano, decisione che si è rafforzata dopo il pronunciamento del tribunale del Riesame. Si tratta, come vi abbiamo spiegato, di un precedente unico in Italia, con le autorità milanesi che sono riuscite in questo modo ad aggirare la storica presa di posizione di ...

