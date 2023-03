Correa, dall’allenamento buone notizie in vista di Inter-Juventus (Di giovedì 16 marzo 2023) buone notizie dall’allenamento di oggi in vista di Inter-Juventus. Prosegue infatti il recupero in attacco di Joaquin Correa, che ha svolto la seduta in gruppo con i compagni. RECUPERO IN CORSO – Dopo essere stato a disposizione per la sfida di martedì contro il Porto, Joaquin Correa prosegue con il recupero della miglior forma fisica in vista di Inter-Juventus di domenica. L’attaccante argentino ha infatti svolto un’altra seduta di allenamento in gruppo, dimostrando di essere ormai vicino a tornare in campo. Difficile chiaramente vederlo dal primo minuto in campo, ma di sicuro per Simone Inzaghi è un’ottima notizia riaverlo a disposizione. Inter-News - Ultime notizie ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)di oggi indi. Prosegue infatti il recupero in attacco di Joaquin, che ha svolto la seduta in gruppo con i compagni. RECUPERO IN CORSO – Dopo essere stato a disposizione per la sfida di martedì contro il Porto, Joaquinprosegue con il recupero della miglior forma fisica indidi domenica. L’attaccante argentino ha infatti svolto un’altra seduta di allenamento in gruppo, dimostrando di essere ormai vicino a tornare in campo. Difficile chiaramente vederlo dal primo minuto in campo, ma di sicuro per Simone Inzaghi è un’ottima notizia riaverlo a disposizione.-News - Ultime...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Correa, dall'allenamento buone notizie in vista di Inter-Juventus - - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ???? In caso di risposte positive dall'allenamento della vigilia il Tucu Correa verrà portato a La Spezia, ma la sua situazi… - Matteo_Vergani_ : RT @InterHubOff: ???? In caso di risposte positive dall'allenamento della vigilia il Tucu Correa verrà portato a La Spezia, ma la sua situazi… - SteBlackRun : In caso di risposte positive dall'allenamento della vigilia il Tucu #Correa verrà portato a La Spezia..... #inter - InterHubOff : ???? In caso di risposte positive dall'allenamento della vigilia il Tucu Correa verrà portato a La Spezia, ma la sua… -